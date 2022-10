Assago: Fontana, necessario trovare strada per evitare che possa accadere di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La reazione della Regione è quella di cercare, soprattutto in situazioni di questo genere, di curare meglio le persone che si trovano in quella condizione e cercare di trovare la strada per evitare che in futuro si possano ripetere delle situazioni di questo genere". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, presente al "Noi Festival" al Forum Mediolanum di Assago, in merito alla reazione della Regione nei confronti dei casi di violenza accaduti in questi giorni ad Asso e ad Assago. (Rem)