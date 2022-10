Ucraina: Kuleba, Mosca usa falso pretesto per bloccare corridoio del grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia usa un "falso pretesto" per bloccare l'esportazione di grano dall'Ucraina. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Avevamo avvertito dei piani della Russia per rovinare l'iniziativa sui cereali del Mar Nero. Ora Mosca usa un falso pretesto per bloccare il corridoio del grano che garantisce la sicurezza alimentare a milioni di persone. Invito tutti gli Stati a chiedere alla Russia di smettere di fare i suoi giochi con la fame e di riprendere a rispettare i suoi obblighi", ha affermato Kuleba.(Kiu)