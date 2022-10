Iran: si apre il processo a cinque manifestanti, tre sono accusati di "guerra contro Dio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Teheran il processo a cinque persone accusate di crimini punibili con la pena capitale per aver partecipato alle manifestazioni di protesta in corso in Iran. L’udienza, riferisce l’agenzia di stampa della magistratura iraniana "Mizan Online", si è aperta in mattinata presso il tribunale rivoluzionario di Teheran presieduto dal giudice Abolghassem Salavati. Secondo le autorità giudiziarie, sono state presentate accuse contro oltre mille persone coinvolte nelle proteste. Due delle persone portate a processo oggi sono accusate di corruzione, attacchi contro la polizia, incitamento a commettere crimini contro la sicurezza del Paese. Altri tre sono accusati di “guerra contro Dio”. Le manifestazioni sono in corso dal 17 settembre e sono scoppiate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo nel modo corretto. (Res)