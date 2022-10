Roma: più manifestazioni in città, proteste senza disordini e tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono filate via senza tensioni, né problemi di ordine pubblico, le manifestazioni in programma oggi a Roma. L'ultima, quella che preoccupava maggiormente perché indetta da organizzazioni di estrema destra, si è svolta in piazza Cavour, davanti al Palazzo di Giustizia. Poche decine le persone accorse, cori e striscioni contro l'invio di armi all'Ucraina e l'uscita dell'Italia dalla Nato. Sono state diverse le proteste oggi in città: la prima e più ampia si è tenuta stamattina, in piazza del Popolo, dove insieme ai sindacati hanno manifestato i lavoratori della sanità. Altri raduni hanno riguardato sit-in a sostegno delle donne iraniane. (Rer)