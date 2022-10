Iraq-Kuwait: incontro ministri Esteri ad Algeri, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Iraq e Kuwait, rispettivamente Fuad Hussein e Salem Abdullah al Jaber al Sabah, si sono incontrati oggi ad Algeri, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba in corso fino a domani. Secondo quanto riferito da un comunicato del ministero iracheno, diffuso dall’emittente “Rudaw”, i due hanno evidenziato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali. Al Sabah si è congratulato con l’omologo per la formazione del nuovo governo iracheno, necessario “per il mantenimento della sicurezza nella regione”. Il ministro del Kuwait ha sottolineato il "desiderio del Paese di sviluppare relazioni bilaterali e consolidare la cooperazione in favore dei due popoli”. (segue) (Res)