Milano: De Corato (Fd'I), preoccupante convegno di domani sostenuto da associazioni vicine ad Hamas

- "Considero preoccupante che si svolgano, a Milano, iniziative come la conferenza 'Al Quds è nostra', promosse da esponenti che tutti sanno appartenenti al terrorismo palestinese. Queste iniziative sono sostenute da associazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, organizzazione estremista e fondamentalista? Io, sinceramente, non mi stupisco della presenza, alla suddetta conferenza, del signor Di Battista che non è certo nuovo a questo tipo di iniziative, che sposa cause sbagliate e pericolose. Sottolineo la presenza, invece, del Senatore Tito Magni della Sinistra Italiana, alleato del Partito Democratico alle recenti elezioni, che dà una legittimazione politica e istituzionale ad un evento dal significativo titolo 'Gerusalemme è nostra'. Come di consueto, dal Pd, dai Cinque Stelle e da tutta la Sinistra, si sente solamente un silenzio assordante, e mi sembra assurdo che nessuno, al momento, abbia ancora preso le distanze o condannato questo gesto, che escluderebbe così ogni equivoco e qualsiasi tipo di ombra". Queste le parole del deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito al convegno organizzato domani, ad Assago, dal titolo "Gerusalemme è nostra", sostenuto da persone notoriamente vicine all'organizzazione terroristica Hamas. (Com)