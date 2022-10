Corea del Sud: decine di persone colte da arresto cardiaco durante festa di Halloween

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cinquantina di persone sono state colpite da arresto cardiaco nella città di Seul, capitale della Corea del Sud, mentre partecipavano a un party di Halloween. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap” almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie. Le persone colpite dal malore si trovavano nel quartiere di Itaewon, famoso per i ristorati e la vita notturna. Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto. (Res)