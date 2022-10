Covid: lunedì cabina di regia per decidere su mascherine in ospedali lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su disposizione della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, la Direzione Generale Welfare ha convocato per lunedì pomeriggio la cabina di regia composta da esperti di malattie infettive, laboratorio e immunologia. Ai professori Gori, Rizzardini, Bonfanti, Grossi, Baldanti, Abrignani e Colaianni sarà chiesto di vagliare le decisioni in merito all'uso delle mascherine negli ospedali, Rsa e unità di offerta sociosanitaria lombardi. Saranno aggiornate le indicazioni regionali, anche in relazione alle disposizioni nazionali e al mutato contesto epidemiologico. (Com)