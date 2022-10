Spagna: ex presidente Gonzalez, preservare la convivenza come un "tesoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione territoriale, l'ex presidente socialista ha ricordato che il suo governo ha affrontato la promozione dello Stato delle regioni autonome e il "decentramento politico" del Paese, cosa che "è stata molto positiva per il suo sviluppo". Su questo punto, tuttavia, Gonzalez che "una cosa è decentralizzare e un'altra è centrifugare il potere per mettere gli uni contro gli altri", cosa che "non si addice alla Spagna". L'ex premier ha poi sottolineato che quando ha assunto il suo incarico voleva "abbattere le barriere dell'isolamento" in Spagna con la vocazione non solo di entrare in Europa "ma di costruire l'Europa con gli altri". A questo proposito, ha sostenuto che, nell'attuale Unione europea, "Bruxelles è noi, non è un'entità astratta", ma prende decisioni a cui il Paese partecipa perché ha una sovranità condivisa. González ha sostenuto l'importanza della difesa dell'uguaglianza e dei diritti. Per questo motivo, ha chiesto che "tutti" si uniscano e "ridistribuiscano lo sforzo in modo equo", chiedendo a chi ha meno di fare meno sacrifici e a chi ha di più di farne di più". (Spm)