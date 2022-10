Roma: evasione per oltre 100 milioni su lavoratori, denunciato noto imprenditore calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evasione su Iva, contributi Inps e ritenute dei dipendenti per oltre cento milioni. È quanto viene contestato a un noto imprenditore, attivo anche nel mondo del calcio, e già destinatario di misure cautelari, dai finanzieri del comando provinciale di Roma. L'imprenditore, accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’Iva, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stato denunciato dai finanzieri. La gestione irregolare, secondo le prime ricostruzioni, riguarderebbe oltre 20 mila lavoratori. Le indagini condotte dalla compagnia di Velletri si sono concentrate su quattro società di capitali facenti parte di un contesto più ampio e articolato, tutte operanti, di fatto, nel settore dell’illecita somministrazione di personale, con volume d’affari di svariati milioni di euro e una forza lavoro di migliaia di operai. Attraverso la formale stipula di contratti di appalto illeciti, le società fornivano manodopera a centinaia di imprese, in violazione delle norme fiscali, previdenziali, contributive e in materia di legislazione sul lavoro. (segue) (Rer)