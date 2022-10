Roma: evasione per oltre 100 milioni su lavoratori, denunciato noto imprenditore calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato realizzato dalle quattro imprese coinvolte, nel periodo esaminato, tra il 2017 e il 2021, ha permesso di evidenziare come, a fronte di un vorticoso flusso di cassa, siano stati evasi 27 milioni di euro sull’Iva, 61 milioni sui versamenti contributivi Inps e 19 milioni sulle ritenute fiscali per i salari corrisposti ai dipendenti.L’autorità giudiziaria inquirente ha richiesto il fallimento delle imprese coinvolte e la nomina di un amministratore giudiziario a tutela delle quote societarie. (Rer)