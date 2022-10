Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, pronto a firmare documento che sia base per trattato di Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, si è detto pronto a firmare un documento di 15 punti durante il prossimo incontro in Russia come base per la firma di un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian. Parlando della risoluzione del conflitto di Nagorno-Karabakh, Pashinyan ha dichiarato: "Ultimamente ci sono stati tentativi di creare un'impressione all'interno della società armena che ci sia una proposta russa positiva per noi e che esista una proposta occidentale che per noi è negativa, e che il governo armeno rifiuta il programma russo e accetta quello occidentale. Questo non ha assolutamente nulla a che fare con la realtà”. Nel corso del Congresso del suo partito, Contratto civile, Pashinyan ha sottolineato che la Russia è il garante della sicurezza del Nagorno Karabakh e dell'Armenia. “Lunedì, durante il prossimo incontro a Sochi, sono pronto ad accettare ufficialmente, se necessario firmare nel formato della riunione trilaterale un documento sul raggiungimento di un accordo basato su quei 15 punti. Significa accettare quel documento come base per la firma di un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian", ha detto Pashinyan, aggiungendo di averlo detto ieri durante la riunione a porte chiuse dei leader dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) alla presenza del presidente russo Vladimir Putin. (segue) (Rum)