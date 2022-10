Giustizia: P. De Luca (Pd), destra non metta a rischio fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rischio di perdere i miliardi di euro di fondi del Pnrr, come avevamo più volte detto in campagna elettorale, si presenta purtroppo concretamente appena insediatosi il nuovo governo di destra. Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma della giustizia penale sarebbe un grave errore e un serio danno per il nostro Paese, in quanto significherebbe disattendere il cronoprogramma di riforme previsto e mettere in discussione l'effettiva attuazione del Pnrr. Il ministro Nordio dovrebbe assicurare al di là di ogni dubbio che il suo governo non intenda prendere questa pericolosa strada. Dopo gli annunci sul contante e le sconvolgenti misure Covid ipotizzate, di impronta no-vax, un altro pessimo segnale potrebbe segnare l’avvio dell’esecutivo Meloni". Lo afferma il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca.(Rin)