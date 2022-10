Brasile: domani il ballottaggio presidenziale, vittoria di Lula non scontata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno, il leader del Partito dei lavoratori ha comunque ottenuto con il 48,43 per cento dei consensi il numero maggiore di sempre di voti per un candidato presidenziale al primo turno. Anche il presidente uscente ha superato con il 43,2 per cento dei voti i consensi che aveva raccolto al primo turno del 2018. Al terzo posto, molto distante, la candidata del Movimento democratico brasiliano, Simone Tebet, con il 4,16 per cento. Per Lula si tratta del sesto assalto alla presidenza: dopo aver perso nel 1989, 1994 e 1998, Lula ha vinto le elezioni del 2002 e del 2006, anno in cui ha sconfitto al ballottaggio Geraldo Alckmin, oggi suo candidato vice. Bolsonaro, che cerca la riconferma dopo la vittoria nel 2018, ha scelto come aspirante vice il generale, Walter Braga Netto, già ministro della Difesa. (Brb)