Difesa: militari italiani dell’operazione Orice partecipano a esercitazione in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare il ruolo delle autorità militari, civili e organizzative e degli assetti delle Forze armate del Qatar e di tredici Paesi alleati, tra cui l’Italia, per valutare la reattività alle emergenze e attuare i meccanismi di comando, controllo e cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nel garantire la sicurezza dei Mondiali di calcio, che si disputeranno in Qatar tra il 20 novembre e il 18 dicembre prossimi. È questo lo scopo dell’esercitazione Watan 2022, secondo quanto riferito da un comunicato della Difesa. Watan 2022 è un’esercitazione multinazionale interforze e interagenzia promossa dal primo ministro e ministro dell'Interno del Qatar Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, capo del Comitato di sicurezza per la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, in cui è stata simulata un’ampia e diversificata tipologia di interventi finalizzati a contrastare e neutralizzare ogni possibile minaccia derivante dall’insorgere di rischi potenziali, interni ed esterni, che potrebbero minare il regolare svolgimento della storica manifestazione. (segue) (Com)