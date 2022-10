Ponte Stretto: Germanà, con la Lega dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle parole ai fatti. La Lega al governo vuol dire concretezza e risposte immediate. L'incontro imminente del ministro Salvini coi governatori della Sicilia e della Calabria segna una pietra miliare per il futuro Ponte sullo Stretto. Solo con questa determinazione si potrà arrivare all'obiettivo nel più breve tempo possibile". Lo dice in una nota il senatore siciliano della Lega, Nino Germanà, componente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama.(Com)