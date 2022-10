Difesa: militari italiani dell’operazione Orice partecipano a esercitazione in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercitazione, considerata uno dei più grandi eventi per numero di unità e soggetti coinvolti mai effettuati all’interno del Paese, ha visto la partecipazione dei militari italiani dell’operazione “Orice”, la missione bilaterale di supporto alle Forze armate qatariote per garantire che i Mondiali di calcio si svolgano in una cornice di sicurezza. Unità specialistiche appartenenti al settimo reggimento difesa Cbrn Cremona dell’Esercito, in stretta cooperazione con assetti turchi e statunitensi, si sono schierate nel porto di Hamad, il principale nodo logistico del Qatar, dove è stata allestita una stazione di decontaminazione di grande capacità a supporto delle unità Cbrn della Difesa qatariota in cui è stata effettuata la decontaminazione approfondita di personale e mezzi intervenuti a seguito dell’esplosione di un container contenente materiali industriali tossici. (segue) (Com)