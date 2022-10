Difesa: militari italiani dell’operazione Orice partecipano a esercitazione in Qatar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena soddisfazione per il livello di addestramento e di interoperabilità raggiunto, ma anche per la motivazione e la professionalità evidenziata da tutto il personale esercitato, è stata espressa dalle autorità civili e militari presenti alle varie fasi dell’esercitazione e dal generale di brigata Giuseppe Bossa, comandante dell’operazione Orice. Tutte le attività della joint task force italiana a guida brigata Sassari, della quale fanno parte circa 560 militari delle Forze armate e dell’arma dei Carabinieri con 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili, sono svolte sotto il coordinamento del comando operativo di vertice interforze della Difesa, guidato dal generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. (Com)