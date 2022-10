Agrolimentare: Gualtieri, Car di Roma polo avanguardia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro agroalimentare di Roma "è un polo all'avanguardia, di grandissima qualità e costituisce una delle realtà più importanti d'Europa, che consente di avere una filiera che porta cibo di qualità sulle tavole dei romani, e non solo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dei 20 anni del Car di Roma celebrati con un evento stamattina alla struttura di Guidonia Montecelio. "Stiamo lavorando per un progetto di sviluppo molto ambizioso, sostenuto da Roma, da Città metropolitana, da Regione Lazio e Comune di Guidonia, che amplierà la struttura anche valorizzando il tessuto archeologico con progetti contestuali. Una struttura d'eccellenza si potenzierà ulteriormente e sarà tassello importante della filiera agroalimentare di qualità, per noi fondamentale. Stiamo lavorando molto sulla dimensione agricola di Roma e il Car, da questo punto di vista, è un protagonista" (Rer)