Turismo: Fto, pronti ad aiutare Santanchè a tutelare imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Turismo organizzato ha attraversato due anni e mezzo tremendi, ma è ancora qua. Ne sta venendo fuori grazie alla sua resilienza, grazie al coraggio e ai mezzi personali di tanti imprenditori, soprattutto i piccoli, le piccole agenzie di viaggio, che sono la maggioranza. Ora ci aspettiamo che il nuovo governo ci supporti nel rilancio di un settore con il 50 per cento di imprenditrici donne e oltre il 90 per cento di Pmi. Vanno tutelate le aziende che pagano le tasse in Italia". Lo ha detto Stefano Dall'Ara, vicepresidente della Federazione turismo organizzato (Fto) di Confcommercio, durante il dibattito odierno agli Stati generali del Turismo di Chianciano Terme. "Come dimostra questa due giorni, abbiamo tanti tipi di turismo. Quello organizzato è un'industria che pianifica con mesi di anticipo e fa da volano per il resto della filiera, governa i flussi e non può avere regole che cambiano continuamente e all'improvviso senza coinvolgimento da parte delle istituzioni - ha aggiunto Dall'Ara -. Siamo stati anche penalizzati negli aiuti statali da un sistema di erogazione che non ha tenuto conto del peso dell'intermediazione turistica. E gli ammortizzatori sociali hanno una capienza non compatibile con la crisi che stiamo attraversando, oltre a tempi e costi di gestione amministrativa insostenibili per le nostre piccole e microimprese". (segue) (Rin)