Turismo: Fto, pronti ad aiutare Santanchè a tutelare imprese italiane (2)

- Il vicepresidente Fto ha quindi rincarato: "I prossimi rinnovi contrattuali non possono diventare una guerra tra poveri e serve un intervento forte di riduzione del cuneo fiscale che incentivi le imprese ad assumere, sia aumentando il valore in busta paga sia rivedendo in modo innovativo il contratto e incrementando la premialità ai lavoratori sulla base dei risultati aziendali. Bisogna poi mettere fine al far west delle compagnie aeree low cost che non ci consente di pianificare l'offerta turistica. Va rivista pure la relazione con le banche che troppo spesso chiudono i rubinetti del credito al comparto e hanno aggravato le condizioni di finanziamento"."Infine la Pa deve sostenerci: è inconcepibile dover attendere una media di cinque mesi per il rinnovo del passaporto. E le istituzioni devono aiutarci a presidiare anche i dossier europei che ci vedono protagonisti, in modo da non subirne gli effetti. Siamo pronti ad aiutare la neoministra Daniela Santanchè e la sua squadra per la redazione del Piano strategico triennale. Siamo pronti – ha concluso Dall'Ara – ad aiutare il turismo per riportarlo al ruolo che merita di comparto guida dell'economia italiana, puntando a una rappresentatività associativa meno frammentata e più incisiva". (Rin)