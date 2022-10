Agroalimentare: Leodori, Car di Roma strategico in tutela patrimonio enogastronomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro agrolimentare di Roma "in questi 20 anni ha dimostrato di essere una infrastruttura di sviluppo fondamentale in un settore economico strategico, e dopo 20 anni ha già la necessità di crescere". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in occasione dell'evento per i venti anni del Car, svoltosi stamattina alla struttura di Guidonia Montecelio. "C'è un progetto quasi di raddoppio della struttura che testimonia l'ottimo lavoro fatto in questi anni ma anche quanto verrà fatto nei prossimi anni per tutelare il nostro patrimonio enogastronomico", ha aggiunto. (Rer)