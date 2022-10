Agrolimentare: Lollobrigida, Car di Roma è tempio di filiera sana e di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In venti anni il Centro agrolimentare di Roma "è diventato un tempio ed esempio di quella che può essere la qualità, la ricerca di centralità e la volontà di realizzare un sistema di filiera che mette al centro lavoro, qualità e distribuzione in modo sano". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida in occasione dell'evento per i 20 anni del Car di Roma nella struttura di Guidonia Montecelio. "Voglio ringraziare tutti gli operatori che non hanno chiuso un giorno durante la pandemia - ha aggiunto -. Mettendo a rischio la propria salute hanno garantito un sistema di approvigionamento nell'interesse della collettività". (Rer)