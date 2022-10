Agrolimentare: assessora Commercio Roma, Car è eccellenza assoluta in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il Centro agrolimentare di Roma che oggi compie 20 anni è "una realtà imprenditoriale legata al territorio tra le più importanti d'Europa. Un eccellenza assoluta che consente di avere una filiera e che porta cibo di qualità". Lo scrive sui social network l'assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli. "Da 20 anni questo rappresenta il Centro agroalimentare di Roma - aggiunge -. Questa mattina abbiamo festeggiato un anniversario importante per il Car e oggi abbiamo messo una prima pietra simbolica per crescere ancora ed entrare sempre meglio nel mondo del futuro enograstonomico. Con il sindaco Roberto Gualtieri, il neo ministro alle politiche agricole Francesco Lollobrigida, l'assessora Sabrina Alfonsi, l'assessore regionale Daniele Leodori, il presidente Fabio Massimo Pallottini, il presidente di Confesercenti, Valter Giammaria e tante altre persone che in questi 20 anni hanno fatto del Car di Roma un punto di riferimento per il mercato italiano e internazionale. Tanti auguri Car, insieme cresceremo ancora". (Rer)