Atac: Rocca (Fd'I), preoccupano voci su Dg, serve Assemblea capitolina straordinaria

- La situazione che sta vivendo Atac "ci preoccupa molto. Continuano, infatti, ad arrivare notizie allarmanti sul suo futuro. Adesso, dopo la fuga del capo del personale, Mario D'Angelo, si parla addirittura di ipotetiche dimissioni del direttore generale, Alberto Zorzan, nominato appena otto mesi fa". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Senza dimenticare, poi, i numerosi disservizi con irrimediabili conseguenze poi i cittadini romani oramai abituati, purtroppo, a un servizio di trasporti a dir poco inefficiente - aggiunge -. È per questo che torniamo a chiedere a gran voce, come abbiamo già fatto mesi fa senza ottenere nessuna risposta, che si svolga quanto prima un consiglio straordinario sul futuro dell'azienda. Non è più rimandabile, infatti, che l'Assemblea capitolina faccia luce sulla vera situazione che sta vivendo Atac che, a nostro avviso, rischia seriamente di avviarsi verso un misero fallimento". (Com)