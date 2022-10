Filippine: Unicef, preoccupazione per bambini e famiglie colpite da tempesta tropicale Nalgae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha espresso preoccupazione per i bambini e le famiglie compiti dalla tempesta tropicale Nalgae (nome locale Paeng), che ha toccato terra nelle Filippine sabato 29 ottobre a Catanduanes. Oltre 3 milioni di persone vivono nelle aree colpite. Forti venti e forti piogge stanno causando inondazioni, frane e sfollamenti in diverse regioni delle Filippine, con 72 vittime non confermate. Solo nella Regione autonoma di Bangsamoro nel Mindanao musulmano (BARMM), oltre 78 mila famiglie sono state colpite da inondazioni e frane causate dalla pioggia. Nalgae è l'ultima delle oltre 20 tempeste che hanno colpito le Filippine durante la stagione dei tifoni del Pacifico 2022. (segue) (Com)