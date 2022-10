Filippine: Unicef, preoccupazione per bambini e famiglie colpite da tempesta tropicale Nalgae (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef, si legge in un comunicato diffuso oggi, è profondamente preoccupato per i bambini e le famiglie a rischio e ribadisce la propria disponibilità a fornire sostegno al governo filippino per raggiungere i bambini colpiti e le loro famiglie. "I diritti dei bambini sono minacciati da ogni tifone che inonda le loro comunità. I bambini sono i meno responsabili degli eventi meteorologici estremi, eppure sono loro ad essere sfollati, tagliati fuori da scuole e ospedali, a subire stress", ha dichiarato il rappresentante dell'Unicef Oyunsaikhan Dendevnorov. L'Unicef ha preposizionato aiuti di emergenza per le famiglie, per rispondere alle esigenze delle persone colpite in termini di acqua potabile, servizi igienici, forniture mediche, nutrizione, istruzione e protezione dei bambini. (Com)