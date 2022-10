Atac: Carpano (Azione), dopo dimissioni capo personale, voci su Dg pronto a lasciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Francesco Carpano di Azione, riferisce che il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, sarebbe pronto a lasciare l'incarico entro la fine dell'anno. "All'ignavia di Gualtieri corrisponde la responsabilità dei suoi dirigenti - afferma Carpano -. Il risultato è che sono loro a doversene andare. È successo al capo del personale di Atac, arrivato a luglio e dimessosi a ottobre, colpevole di aver decurtato lo stipendio a più di 300 autisti che si sono assentati, senza autorizzazione, per fare gli scrutatori alle ultime elezioni. E il prossimo dovrebbe essere il Dg Zorzan, che molte voci in Atac danno in uscita a fine anno". (segue) (Com)