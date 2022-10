Israele: Orisini (FI), preoccupante che Milano ospiti conferenze di esponenti vicini ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero molto preoccupante che si svolgano a Milano iniziative come la conferenza 'Al Quds è nostra', promosse da esponenti vicini ad Hamas e al terrorismo palestinese. Non mi stupisce la presenza del signor Di Battista che non è nuovo a sposare le cause più sbagliate e più pericolose. Mi preoccupa di più la partecipazione di parlamentari della Repubblica come il senatore Tito Magni, che dà una legittimazione politica e istituzionale ad un evento dal significativo titolo 'Gerusalemme è nostra'. Negare l'identità ebraica di Gerusalemme significa rigettare ogni possibilità di pace in Medio Oriente. Il senatore Magni è un esponente di Sinistra italiana, entrato in parlamento grazie all'alleanza con il Partito democratico alle ultime elezioni. Questa involuzione di parte della sinistra italiana in senso radicalmente antiisraeliano, ai limiti dell'antisemitismo, già dimostrata dalle infelici dichiarazioni di alcuni giovani capolista del PD in campagna elettorale, è motivo di grave preoccupazione". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Andrea Orsini. (Com)