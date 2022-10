Ucraina: commissario Ue Reynders, finora congelati beni russi per 17 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha congelato oltre 17 miliardi di euro di beni russi nel corso dei suoi otto pacchetti di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, alle testate dell’editore tedesco "Funke Mediengruppe". "Finora i beni di 90 persone sono stati congelati, oltre 17 miliardi di euro in sette Stati membri, di cui 2,2 miliardi di euro in Germania", ha detto Reynders. Le autorità di Kiev hanno più volte chiesto che i beni congelati vegano utilizzati per la ricostruzione del Paese, una volta cessato il conflitto. "Se sono i soldi che provengono da attività criminali che l'Ue sequestra, è possibile destinarli in un fondo di compensazione per l'Ucraina. Tuttavia, l'importo non è neanche lontanamente sufficiente per finanziare la ricostruzione", ha spiegato il commissario Ue. Nell'ambito delle sanzioni occidentali, sono stati congelati anche 300 miliardi di euro dalle riserve valutarie della Banca centrale russa, ha affermato ancora l'ex ministro degli Esteri belga. "Dal mio punto di vista, è almeno possibile mantenere questi 300 miliardi di euro come garanzia fino a quando la Russia non parteciperà volontariamente alla ricostruzione dell'Ucraina", ha affermato Reynders. (Geb)