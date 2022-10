Egitto-Turchia: ministro Esteri Shoukry annuncia sospensione sessioni di dialogo con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha annunciato la sospensione dei colloqui congiunti tra il suo Paese e la Turchia dal momento che “non c'è stato alcun cambiamento nelle pratiche della Turchia in Libia”. In un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, il ministro ha invitato le parti coinvolte nel conflitto in Libia a rispettare gli accordi politici di Skhirat e gli standard internazionali, invitando le Nazioni Unite e le autorità interessante a occuparsi di quello che ha definito il "governo libico legittimo", in riferimento al Governo di stabilità nazionale (Gsn), guidato dal primo ministro libico designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha. Due giorni fa, Shoukry aveva dichiarato che “nessuna azione decisiva per favorire l’espulsione delle forze straniere dalla Libia” era stata ancora compiuta. “Alcune parti si aggrappano al potere, complicando la scena in Libia”, aveva proseguito Shoukry, riferendosi al Governo di unità nazionale (Gun) del premier ad interim, Abuldhamid Dabaiba, al potere a Tripoli. Il titolare della diplomazia del Cairo aveva poi accusato la Turchia di non intraprendere alcuna azione in grado contribuire allo sviluppo delle relazioni con l’Egitto. Le parole del ministro giungono dopo gli accordi sottoscritti da Ankara e Tripoli nel settore della cooperazione militare ed energetica, entrambi fortemente criticati dal Cairo ma anche dalla Grecia.(Cae)