Russia: giornalista russa muore per un incidente durante esercitazione in Crimea

- La giornalista russa Svetlana Babaeva è rimasta uccisa durante una esercitazione in un poligono di tiro in Crimea. Lo riferiscono vari media russi, secondo cui si sarebbe trattato di un "incidente dovuto a un proiettile vagante" senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La cronista ha lavorato per Rossija Segodnja, gruppo editoriale che anche "Ria Novosti" e "Russia Today". Dal 2019 era corrispondente nella città di Simferopol, in Crimea. Cordoglio per la scomparsa della giornalista è stato espresso dal portavoce del Cremlino, Dimitrij Peksov, che ha lavorato insieme a Babaev per molti anni e dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. (Rum)