Milano: Bolognini (Lega), prefetto intervenga per convegno organizzato da associazioni vicine ad Hamas

- "Esprimo forte preoccupazione e sconcerto per l’incontro 'Al-Quds is ours' (Gerusalemme è nostra) organizzato ad Assago, alle porte di Milano, dalla conferenza dei palestinesi in Europa, dagli Europei per al-Quds e dall'Associazione palestinesi in Italia. Un convegno sostenuto da associazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, organizzazione terroristica, estremista e fondamentalista. Un fatto molto grave e che non può passare inosservato, per cui ho posto l’attenzione del prefetto di Milano". Lo afferma in una nota il commissario Lega Salvini Premier Milano. "Mi lascia senza parole che il senatore Tino Magni e che Alessandro Di Battista abbiano dato la loro adesione. Sarebbe opportuno che il partito del Senatore Magni condanni il gesto, liberando il campo da equivoci e ombre imbarazzanti". (Com)