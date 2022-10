Ricerca: Eni e Università Pisa siglano accordo Jra per rafforzare partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e l’Università di Pisa hanno siglato oggi un accordo di ricerca congiunta (Joint research agreement-Jra) che permetterà di consolidare la collaborazione ed estenderla anche ad altre tematiche di interesse comune, nelle quali l’Università di Pisa ha riconosciute eccellenze come la metallurgia, le nuove applicazioni dei liquidi ionici, la robotica aerea e sottomarina, i biocarburanti, l’informatica e i nuovi additivi per lubrificanti. L’Accordo, firmato dal direttore Technology, R&D & Digital Francesca Zarri e dal rettore Paolo Maria Mancarella, avrà - informa una nota di Eni - una durata di cinque anni e permetterà, grazie al lavoro congiunto dei ricercatori di Eni e dell’Università, di sviluppare prodotti e processi sempre più innovativi nell’ottica della transizione energetica e della decarbonizzazione. (segue) (Com)