Ricerca: Eni e Università Pisa siglano accordo Jra per rafforzare partnership (2)

- Eni collabora, già da diversi anni, con lo "Ionic Liquids Group" dell’Università di Pisa, per mettere a punto soluzioni innovative applicabili in diverse aree di business, tra cui la separazione di gas acidi (H2S e CO2), l’estrazione di bio-olio da massa algale e il trattamento dello zolfo. Inoltre, la collaborazione si è estesa allo sviluppo di algoritmi avanzati per l'analisi del sottosuolo e la sintesi di polimeri. Questo nuovo Jra arricchisce il network di Eni con molte Università e Centri di Ricerca, sia in Italia sia all’estero, nell’ottica di traguardare gli obiettivi strategici di Eni in termini di neutralità carbonica, economia circolare ed efficienza operativa. (Com)