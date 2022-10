Difesa: cerimonia militare a Roma per ricorrenza 4 novembre e arrivo del Treno della memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 4 Novembre verrà celebrata la ricorrenza per il "Giorno dell'unità nazionale" e "Giornata delle Forze armate" . Lo rende noto un comunicato del ministero della Difesa. Alle ore 09:00, a Roma, presso l'Altare della patria in piazza Venezia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche dello Stato, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dalle autorità militari di vertice, deporrà una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto. (segue) (Com)