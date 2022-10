Cimiteri: Federcofit incontra Ama, bene investimenti per la ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disagi e le problematiche che devono affrontare le imprese funebri a Roma per fornire un servizio dignitoso alla cittadinanza sono stati al centro di un incontro delle federazioni di categoria con il direttore dei Servizi funebri e cimiteriali dell’Ama, Vitaliano De Salazar. Durante l’incontro, pur avendo riscontrato un netto miglioramento sulle operazioni di cremazione, sono state evidenziate delle criticità riscontrate nel cimitero Flaminio in merito all’insufficiente disponibilità e qualità dei loculi, unitamente alla lungaggine delle operazioni cimiteriali di tumulazione, estumulazione ed esumazione. “I precedenti cinque anni di amministrazione, insoddisfacente e insufficientemente dedita ad affrontare i problemi dei cimiteri capitolini, hanno arrecato danni non facilmente recuperabili nel breve termine”, sottolinea in una nota Cristina Zega, presidente per il Lazio di Federcofit, la Federazione del comparto funerario italiano. (segue) (Com)