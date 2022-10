Cimiteri: Federcofit incontra Ama, bene investimenti per la ristrutturazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I cimiteri sono stati decisamente trascurati - aggiunge Zega -, per non dire dimenticati, sotto l’aspetto strutturale e amministrativo. Riscontriamo tuttavia come nell’ultimo incontro con la nuova dirigenza Ama si sia respirato un clima diverso e di fattiva collaborazione. La nuova amministrazione si sta impegnando con nuovi investimenti alla ristrutturazione dei manufatti cimiteriali e la disponibilità dei nuovi vertici a collaborare con le federazioni di categoria fa ben sperare per il futuro. Lo testimoniano anche i periodici incontri tra istituzioni e rappresentanti delle imprese, tesi ad ottenere un miglioramento della operatività. Confidiamo molto in questa reciproca collaborazione, soprattutto nell’interesse dei cittadini di Roma, che per troppo tempo sono stati abbandonati e maltrattati in uno dei momenti più delicati che si presentano nella vita”. (Com)