Viterbo: Bonafoni (CZ), Contu nuova presidente Arci locale, buon lavoro

- Cipriana Contu è stata eletta oggi nuova presidente dell'Arci di Viterbo. Lo riferisce la consigliera della lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni, intervenuta al congresso provinciale dell'associazione. Bonafoni, in una nota, rivolge a Contu "tanti auguri di buon lavoro" e spiega: "Il ruolo del Terzo Settore, emerso in tutta la sua potenza durante il Covid sarà ancor più importante da qui in avanti, nella società delle fratture e dove aumentano le disuguaglianze. Pace, ecologia, disuguaglianze, diritti, cultura diffusa, beni comuni, sono solo alcune delle sfide che insieme, associazioni e partiti, dovranno giocare in una vera e propria rigenerazione della politica. Questo è tanto più vero nelle aeree interne delle nostre Regioni, luoghi dove la disuguaglianza territoriale si unisce alle altre, margini dove però spesso nascono le migliori risposte ai nuovi bisogni. Grazie infine per questi ultimi anni al presidente uscente Marco Trulli, per il lavoro instancabile e intelligente che lo ha visto costruire reti e alleanze con passione, gentilezza e intelligenza". (Com)