Agricoltura: Lollobrigida, risorsa strategica, lavoro per sua affermazione in mercati esteri

- Quella dell'agricoltura "è la più grande industria italiana e in prospettiva può essere una risorsa ancor più strategica se riesce a mettere al centro la qualità, gli imprenditori articoli la necessità di trovare in Europa le ragioni di una vera convivenza che renda competitivi i prodotti di qualità della nostra nazione senza conflittualità interne". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del ventennale del CaR (Centro agroalimentare Roma). "Abbiamo trovato il frutto di governi che non avevano una strategia", ha spiegato per poi aggiungere: "Sto lavorando per compattare il mondo agricolo su un modello che affermi questa centralità in Italia, come consapevolezza, nel resto del mondo, come affermazione di mercato".(Rin)