Lega araba: ministro Esteri Marocco Bourita arrivato ad Algeri per riunione ministeriale

- Il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita è arrivato oggi ad Algeri per partecipare a una riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba, che si concluderà nella giornata di domani. L’incontro è stato organizzato in preparazione al 31esimo vertice della Lega araba, che si terrà il primo e il due novembre nella capitale dell'Algeria. In occasione del vertice, le notizie trapelate sinora fanno pensare a una possibile partecipazione del monarca marocchino, il re Mohammed VI. Marocco è Algeria hanno interrotto le relazioni diplomatiche nell’agosto del 2021.(Ala)