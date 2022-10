Sport: assessore Roma, due giorni con il golf a Villa Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici postazioni di gioco, animazione, musica e divertimento per tutta la famiglia. Insieme alla Federazione italiana golf e al comitato organizzatore della Ryder Cup a villa Borghese e piazza di Siena è possibile praticare il golf a Roma. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato. "Per offrire a tutti, a partire dai più piccoli, l'occasione di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di appositi istruttori e in forma gratuita - afferma Onorato -. Quest'anno, siamo alla terza edizione, l'appuntamento raddoppia: saranno due le giornate dedicate agli appassionati. Per un divertimento formato famiglia e per promuovere nella città e far conoscere l'appuntamento di Roma 2023 con la Ryder Cup, che è il terzo evento al mondo per attenzione mediatica subito dopo i mondiali di calcio e le olimpiadi. Un'occasione preziosa per promuovere Roma e generare significative ricadute nell'economia cittadina e nell'occupazione".(Com)