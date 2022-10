Agricoltura: Lollobrigida, incentivare export, puntare su qualità contro concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il nostro governo quella della valorizzazione dell'agricoltura è una priorità anche puntando sull'export che va incentivato e incrementato". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del ventennale del CaR (Centro agroalimentare Roma). Questo ministero è il "contrario di un modello autarchico: aumentare le nostre esportazioni significa valorizzare anche in Europa la qualità come indice di riconoscibilità del prodotto contro chi aggredisce con concorrenza sleale il nostro modello di sviluppo che invece tiene alle regole, all'ambiente, alla qualità", ha spiegato. (Rin)