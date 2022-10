Russia: Londra respinge accuse su coinvolgimento in attacchi a Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa britannico ha respinto le accuse di Mosca sul presunto coinvolgimento di Londra negli attacchi contro navi russe nel porto di Sebastopoli in Crimea e nei sabotaggi ai gasdotti Nord Stream. "Per sminuire la loro disastrosa gestione dell'invasione illegale dell'Ucraina, il ministero della Difesa russo sta ricorrendo a false affermazioni di portata epica", si legge in un tweet del dicastero della Difesa di Londra. "Questa storia inventata dice di più sulle frizioni all'interno del governo russo piuttosto che sull'Occidente", si aggiunge.(Rel)