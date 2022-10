© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annullato la sua visita in Montenegro a causa del maltempo. "Purtroppo, a causa del maltempo, stamattina ho dovuto rimandare la mia visita in Montenegro. La stiamo riprogrammando. Non vedo l'ora di visitare di nuovo il vostro bellissimo Paese molto presto", scrive von der Leyen su Twitter. (Beb)