- "In Europa siamo andati a dire che non permettiamo di aggredire i nostri prodotti". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del ventennale del CaR (Centro agroalimentare Roma). In Ue "lavoreremo per valorizzare una ricchezza che per l'Italia è fondamentale", ha aggiunto.(Rin)