Vaticano: Papa a giovani Azione cattolica, non dire me ne frego ma m'interessa

- Papa Francesco ha incontrato questa mattina nell'Aula Paolo VI i giovani dell'Azione cattolica. A loro ha spiegato che il moto che deve guidare i giovani non è "me ne frego, ma mi interessa" perché, ha sottolineato Francesco "la miseria umana non è un destino che tocca ad alcuni sfortunati, ma quasi sempre il frutto di ingiustizie da estirpare". Il Pontefice, rivolgendosi ai presenti ha sottolineato: "Cari giovani, siamo di generazioni diverse, ma abbiamo in comune l'amore per la Chiesa e la passione per la parrocchia, che è la Chiesa in mezzo alle case, in mezzo al popolo". Bergoglio ha poi esortato ad essere "giovani credenti responsabili credibili. Potrebbe diventare anche questa una formula, un 'modo di dire'. Ma non è così, perché queste parole sono incarnate nei santi, nei giovani santi". Il Papa ha citato Francesco e Chiara d'Assisi, Rosa da Viterbo, Gabriele dell'Addolorata, Domenico Savio, Gemma Galgani, Maria Goretti, Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano, Carlo Acutis. "Loro ci insegnano che cosa vuol dire essere lievito, essere nel mondo ma non del mondo. Pier Giorgio Frassati è stato un membro attivo ed entusiasta dell'Azione Cattolica italiana, in particolare della Fuci, e dimostra come si può essere giovani credenti responsabili credibili", ha concluso. (Civ)