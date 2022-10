Vaticano: Papa incontra primo ministro lussemburghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, nel palazzo vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in udienza Xavier Bettel, primo ministro del Granducato di Lussemburgo, il quale, successivamente, ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Nella nota si sottolineano i cordiali colloqui durante i quali "è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali. Ci si è quindi soffermati su alcune questioni di comune interesse, con speciale attenzione ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Nel prosieguo della conversazione - si sottolinea nella nota - si è fatto riferimento, in particolare, alla guerra in Ucraina e all'impegno per la pace. Ci si è pure soffermati su altre questioni di carattere europeo ed internazionale, tra cui la crisi migratoria e la necessità di fornire assistenza ai profughi e rifugiati". (Civ)