Difesa: viceministro Esteri russo, Usa stanno "abbassando la soglia nucleare" in Europa

- La Russia terrà conto nella sua pianificazione militare della modernizzazione degli armamenti nucleari statunitensi dispiegati nei Paesi europei, che stanno “abbassando la soglia nucleare”. Lo ha detto all’agenzia stampa russa “Ria Novosti" il ​​viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. "Non possiamo non notare i piani volti a modernizzare le armi nucleari. Gli Stati Uniti le stanno modernizzando, aumentando la loro precisione e riducendo la potenza di una carica nucleare. Stanno trasformando queste armi in un''arma da campo di battaglia’, abbassando così la soglia nucleare", ha affermato il viceministro russo. (Rum)