Lazio: abbandona rifiuti lungo la strada a Vallerotonda, multa di 600 euro a 75enne

- Aveva abbandonato un sacco pieno di rifiuti indifferenziati per strada. Per questo, i carabinieri della stazione di Acquafondata hanno elevato una sanzione amministrativa di 600 euro nei confronti di un 75enne del posto. L'uomo aveva abbandonato i rifiuti nei giorni scorsi lungo la strada SP41, in località "le Serre" del Comune di Vallerotonda, , in provincia di Frosinone, zona di particolare pregio ambientale e faunistico. I militari sono risaliti all'autore dell'illecito attraverso l'esame della documentazione sanitaria rinvenuta tra i rifiuti abbandonati, che ha consentito di identificare l'autore dell'abbandono. Al 75enne è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 più noto come "Testo Unico Ambiente".(Rer)